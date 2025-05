Martijn Krabbé dankbaar voor 'tsunami aan liefde' na uitgezaaide longkanker

Martijn Krabbé is dankbaar voor alle steunbetuigingen die de presentator heeft gekregen nadat hij bekendmaakte uitgezaaide longkanker te hebben. Dat laat hij dinsdag weten in een bericht op Instagram.

Hij bedankt zijn volgers voor de "tsunami aan liefde", die hij heeft gekregen. "Zodanig dat ik moest besluiten reacties op sociale media weinig te beantwoorden. Maar ze zijn grotendeels gelezen en hebben me veel steun geboden."

Ook zijn gezin heeft veel steun aan de reacties na het interview in LINDA. waarin Krabbé zijn situatie deelde. "Het heeft geholpen bij een nieuwe stap in het accepteren van onze situatie", schrijft hij. "Zo uniek is die helemaal niet realiseer ik me nu. Heel veel lotgenoten lieten van zich horen met allemaal goedbedoelde maar altijd liefdevolle adviezen. Dank daarvoor!"

Acute buikontsteking

De presentator heeft een lastige periode achter de rug. "Ik kreeg namelijk een acute buikontsteking", vertelt hij. "Die had natuurlijk niets met mijn diagnose te maken, maar duurde wel anderhalve maand. Die heb ik grotendeels in het ziekenhuis doorgebracht. Daar werd heel lief voor me gezorgd, maar je wordt er niet direct beter van." Hij moest een geplande reis naar Sri Lanka en India afzeggen. "Maar ik was al blij dat een bezoek aan Artis weer bereikbaar was. Daar wonen mijn favoriete dieren, te weten pinguïns!"

Inmiddels gaat het weer beter met Krabbé. "Ik ben langzaam weer wat fitheid aan het opbouwen en ben blij met de voortgang", laat hij weten. "En ik had genoeg energie om met Deborah een reisje langs de kastelen van de Loire te maken. Heel erg romantisch en heel erg verdiend, want ik kan af en toe een draak zijn. Wel een dankbare draak. Ik ben er immers nog en lijk de weg naar boven weer gevonden te hebben. Na anderhalf jaar leven met mijn ziekte voelt nog steeds iedere extra dag als een cadeautje!"

ANP