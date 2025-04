Bijna helft voormalige kijkers keert The Voice definitief de rug toe

Drie jaar na de berichten over het grensoverschrijdende gedrag achter de schermen van The Voice of Holland keert de populaire talentenjacht in januari terug op tv. Maar of het publiek er nog op zit te wachten, is maar de vraag. Uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat veel voormalige kijkers afhaken.

Van de mensen die in het verleden naar The Voice keken, zegt 47 procent dat ze het nieuwe seizoen gaan overslaan. Slechts 45 procent overweegt om wél weer in te schakelen. Van de vaste kijkers die nu afhaken zegt twee op de drie dat het programma door alles wat gebeurd is voor hen definitief heeft afgedaan.

De terugkeer gaat gepaard met strengere gedragsregels, nieuwe gezichten en meer toezicht op de werkvloer. Dat deze stappen nodig zijn, daarover is een ruime meerderheid het eens: 70 procent van alle ondervraagden vindt de genomen maatregelen terecht. Maar of ze ook echt helpen, daar is men minder positief over. Slechts 11 procent denkt dat de nieuwe regels zullen voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt. Een overgrote meerderheid (77 procent) heeft daar weinig tot geen vertrouwen in.

Interesse in programma flink gedaald

Ook de algemene interesse in het programma is tanende. Van de huidige of voormalige kijkers zegt 59 procent dat hun belangstelling is afgenomen of helemaal verdwenen. Slechts 38 procent zegt evenveel interesse te hebben gehouden, en voor 3 procent is die juist toegenomen in de afgelopen jaren zonder The Voice.

Toch vindt een meerderheid van de Nederlanders (59 procent) het wel terecht dat The Voice weer terugkeert op televisie. 28 procent is daar fel op tegen, terwijl 13 procent geen uitgesproken mening heeft.

Nieuwe gezichten, oud imago

The Voice komt in januari 2026 terug met Chantal Janzen en Edson da Graça als presentatoren. In de jury zitten nieuwkomers Willie Wartaal, Suzan & Freek en Dinand Woesthoff. Ilse DeLange keert terug als enige bekend gezicht. De zender benadrukt dat het programma "op een veilige manier" wordt voortgezet, met onder meer een vierogenprincipe, verplichte screenings en onafhankelijke begeleiding.