Johan Derksen begrijpt Wilders wel: 'Die man heeft teleurstelling op teleurstelling gekregen'

Dinsdagavond keerde Vandaag Inside speciaal terug met een extra uitzending vanwege de val van kabinet Schoof I. De kijk van Johan Derksen op de laatste politieke ontwikkelingen kon natuurlijk niet ontbreken.

Derksen vertelt de keuze van Wilders te begrijpen. "Ik hoor al die mensen heel hypocriet roepen: 'Hij heeft het land verraden en het is een schande.' Maar ik begrijp hem ook wel."

Vooral het nieuws over de nieuwe asielcijfers was voor Wilders een schok, vertelt Derksen. "Dat krijgt hij op zijn bordje en is een klap in het gezicht voor alle mensen die op hem stemmen. Toen is hij de boel gaan aantrekken." Volgens Derksen had Wilders hierbij niks aan de NSC en de BBB. "Daar heb je aan steun ook niks aan." De VVD is naar zijn mening een stuk verstandiger geweest door rustig af te wachten.

Kans VVD

"Die man heeft teleurstelling op teleurstelling gekregen. De fout van Wilders was, hij is gekozen op migratie, en hij had zichzelf wijsgemaakt met die noodwet kan hij alles doen wat hij wil. Toen hij akkoord gegaan is dat de noodwet niet kon, toen heeft hij de strijd verloren." Volgens Derksen had Wilders toen meteen moeten opstappen. "Dan had heel Nederland achter hem gestaan en was hij veel groter geworden. Nu zullen veel zwevende kiezers hem in de steek laten."

Het avontuur met de PVV is mislukt volgens Derksen. "De hoop van rechts Nederland is nu helemaal gefocust op de VVD. Het linkse gevaar staat te juichen om de hoek en die willen veroveren. Ik denk dat de VVD de grootste partij zou kunnen worden. En zou samen moeten gaan werken met het CDA."