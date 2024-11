Kijkers klagen over ‘te spannend’ Sinterklaasjournaal, NTR reageert

De NTR stuurt alle kijkers die de afgelopen dagen een reactie hebben gestuurd over het "te spannende" Sinterklaasjournaal een persoonlijk antwoord. Op die manier proberen de makers ouders en kinderen die zich zorgen maken over het welbevinden van de goedheiligman gerust te stellen. Dat meldt een woordvoerder van de NTR in reactie op veel onlineklachten over de uitzendingen van de afgelopen dagen.

Sinterklaas werd in de laatste paar uitzendingen afgevoerd in een ambulance en onderging in het ziekenhuis een mysterieuze ingreep. "Het aantal reacties dat het Sinterklaasjournaal te spannend is, is weliswaar niet torenhoog in vergelijking met alle andere reacties", aldus de zegsman van de NTR. "Maar we proberen iedereen altijd wel gerust te stellen met een persoonlijk antwoord. We leggen daarbij ook uit dat we het Sinterklaasjournaal maken voor kleine en grote sinterklaasgelovigen, in de hoop dat ze er samen met veel plezier naar zullen kijken, en zodat ze elkaar ook gerust kunnen stellen als iemand het eens een keer iets te spannend vindt."

Jesper, Veerle, Nick en Marjoleine deden het allemaal: ze bedachten een eigen Sintjournaal. Wil je weten hoe dat eruit ziet? Bekijk bovenstaande video.

Concrete aantallen reacties noemt de NTR niet, "omdat alles relatief is", aldus de woordvoerder.

In het Sinterklaasjournaal is traditiegetrouw te zien hoe het Sinterklaas en zijn pieten vergaat in aanloop naar pakjesavond. Het programma wordt dit jaar voor het eerst gepresenteerd door Merel Westrik. Dieuwertje Blok, die dit sinds 2001 deed, legde eerder dit jaar haar werkzaamheden neer vanwege een zware operatie.

ANP