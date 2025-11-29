Volg Hart van Nederland
Kids Top 20 stopt na 22 jaar: NPO schrapt programma door bezuiniging

Kids Top 20 stopt na 22 jaar: NPO schrapt programma door bezuiniging

Vandaag, 19:38

Het kinderprogramma Kids Top 20 houdt in december op te bestaan. Dat meldt ZAPP. De makers van het programma laten weten het "ontzettend jammer" te vinden dat het programma na 22 jaar van de buis verdwijnt.

De beëindiging is het gevolg van bezuinigingen bij de NPO. "Helaas is ook de Kids Top 20 een van de programma's die daarom moeten verdwijnen", staat op de website. Het programma werd gepresenteerd door onder anderen Kim-Lian van der Meij, Elise van der Horst, Monique Smit, Buddy Vedder en Stephanie van Eer.

Eerder werd al bekend dat ook het programma Mollenstreken stopt. Zappsport blijft wel bestaan, maar daarvan worden minder afleveringen gemaakt.

Door ANP

