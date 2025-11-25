Bezuinigingen NPO slaan toe bij omroepen: deze programma's verdwijnen

De bezuinigingen voor de NPO zorgen ervoor dat omroepen tal van programma's moeten schrappen. Onder andere First Dates, Kassa en 3 op Reis gaan van de buis.

De omroepen BNNVARA en AVROTROS hebben dinsdag bekendgemaakt welke programma’s stoppen als gevolg van de bezuinigingen. Vanaf 2027 moet de NPO jaarlijks 156 miljoen euro besparen.

Programma's verdwijnen

Naast Kassa en 3 op Reis verdwijnen bij BNNVARA ook Proefkonijnen, Nieuwjaarsconcert, Wortelboer en Van Rossem en Van Roosmalen & Groenteman.

Bij AVROTROS eindigt het voor Draadstaal, Opium op Oerol, Zondagochtend Concert en documentaireseries Close Up, Nu te zien! en Man en Kunst. Eerder maakte de omroep al bekend dat Flikken Rotterdam en Het Mooiste Meisje van de Klas verdwijnen.

Ook KRO-NCRV heeft dinsdag laten weten dat er titels gaan stoppen. Welke dat zijn is vooralsnog niet duidelijk.

Eerder lieten andere omroepen al welke programma's op den duur uit de programmering geschrapt gaat worden. Bij Omroep MAX valt het doek voor De Rijdende Rechter, MAX PubQuiz en TV Monument. Bij de EO gaan ze stoppen met Blauw Bloed en Enkeltje Verwegistan.