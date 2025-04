Nog onduidelijk of Johan Derksen woensdagavond aanschuift in VI

Het is nog niet duidelijk of Johan Derksen woensdagavond te zien is in het SBS6-programma Vandaag Inside. "Johan was gisterenavond afwezig vanwege privéomstandigheden. Het is nog niet duidelijk of hij vanavond weer aan tafel zit", laat een woordvoerder van Talpa aan Shownieuws weten.

"Even voor de duidelijkheid: Johan is er vanavond niet, door privéomstandigheden", kondigde Wilfred Genee dinsdagavond in de uitzending aan. Hij liet vervolgens aan Albert Verlinde weten dat hij "de Johan van dienst" was. De theaterproducent schuift sinds dit jaar standaard op woensdag aan in plaats van René van der Gijp, die dan een vrije dag heeft.

Hond Cuby

Dochter Marieke Derksen laat aan De Telegraaf weten weinig te kunnen zeggen over de afwezigheid van haar vader. Wel zegt ze tegen de krant dat het niks te maken heeft met de Cuby, de hond van Derksen. Ook laat ze weten dat het goed gaat met haar vader.

Hart van Nederland/ANP