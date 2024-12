Nieuwe VI-contracten: René van der Gijp één dag minder

René van der Gijp is vanaf komend jaar standaard een dag per werkweek vrij bij Vandaag Inside, het programma waarin hij samen met Johan Derksen en Wilfred Genee van maandag tot en met vrijdag te zien is. Dat is de analist met Talpa overeengekomen. Eerdere berichtgeving door de Telegraaf werd woensdagavond in de uitzending bevestigd.

Het is nog onduidelijk of Van der Gijp samen met Derksen en Genee ook doorgaan met hun populaire programma na de contractverlenging van een jaar.

Ook de verdere presentatie-ambities van Genee worden, voornamelijk door Derksen, besproken in diezelfde uitzending. "Dingetjes die hij heel goed zou kunnen doen en heel graag zou willen doen, die gaan nu naar wildvreemden die ze benaderen en die binnen komen waaien." Hij filosofeert er rustig op verder: "Dan denk ik: de zondagochtend bij Talpa. Die kun je weggooien. Heel veel zenders hebben tegenwoordig best wel een aardige zondagochtend. Geef hem van elf tot twaalf een programmaatje en je bent uit de brand."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Actie

Daarna zegt hij dat er diverse problemen tussen de presentatoren en/of met Talpa gespeeld hebben of nog spelen. "Ik had een probleem over de gang van zaken. Dat is opgelost. René die had een probleem; die wil een dag overslaan. Is opgelost."

Maar dan haakt hij weer even in op hetgeen hij vlak daarvoor al zei over de ambities van Genee: "Wilfred had een probleem, die wil er graag nog iets naast doen wat niet met dit gekkenhuis te maken heeft, dat begrijp ik heel goed. Dat kan heel makkelijk opgelost worden door de Talpa-leiding door hem op zondagochtend in te plannen. Niks aan de hand. En dat kan blijkbaar niet opgelost worden." De snor wil op dat gebied dan ook graag actie zien. "Als wij zo'n belangrijk programma zijn voor Talpa, moeten ze dat maar eens heel snel op gaan lossen."

Kritiek

Eerder leek het er nog niet op dat uitgerekend René van der Gijp er als eerste uit zou zijn met zijn contractverlenging bij Talpa. Zo overwoog hij een aantal maanden terug nog serieus om te stoppen met het succesvolle SBS6-programma Vandaag Inside. Aanleiding was een heftige woordenwisseling met tafelgenoot Johan Derksen, die kritiek had op het format van de show. "Ik ga niet meer aan tafel zitten met een man die zijn eigen programma een kutprogramma noemt", zei Van der Gijp toen bij de Telegraaf.