Man uit publiek Vandaag Inside vraagt vriendin ten huwelijk: 'Begin er niet aan!'

Dinsdagavond waren kijkers tijdens de uitzending van Vandaag Inside getuige van een bijzonder romantisch moment. Tegen het einde van de uitzending kreeg Ron, een man uit het publiek van het SBS6-programma, de microfoon in handen om zijn vriendin een bijzondere vraag te stellen.

De verliefde Ron stond op van zijn barkruk en nam in het bijzijn van alle andere aanwezigen in de studio het woord tegenover zijn tot dan toe nietsvermoedende vriendin. "Lieve Irna, we kennen elkaar denk ik al 15 of 16 jaar. We hebben bergen en dalen gehad... Het is eigenlijk cliché dat dit gedaan wordt, maar ik wil het gewoon doen."

Begin er niet aan!

De mannen van Vandaag Inside staan bekend om hun grappen en grollen. Zelfs tijdens dit belangrijke moment kwam Johan Derksen met een hilarische opmerking, precies op het moment dat Ron de gedroomde ja van zijn Irna verwachtte: "Begin er niet aan, meid!"

Gelukkig kon ook het koppel er wel om lachen en zei Irna volmondig ja, voordat Ron de ring om haar vinger schoof.

In 'de wandelgangen' werd er nog even nagepraat over het aanzoek. Hart van Nederland-verslaggeefster Merel Ek vond het, net als Wilfred Genee een hartstikke leuk moment. Valentijn Driessen vond het maar ongemakkelijk:

5:30 Valentijn vond aanzoek bij Vandaag Inside helemaal niks: ‘Je bent een volwassen kerel…’

Openbaar aanzoek

Het moment werd bezegeld met een uitgebreid applaus uit de studio. Dat is het mooie aan een aanzoek op televisie. Al zit niet iedereen daarop te wachten. In 'de wandelgangen' zeiden zowel Merel als Wilfred dat zij niet zo zouden staan springen om een openbaar aanzoek. Maar aan de lachende gezichten van Ron en Irna te zien was voor hen in ieder geval onvergetelijk.