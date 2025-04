Johan Derksen dinsdag niet in Vandaag Inside wegens 'privéomstandigheden'

Johan Derksen zal dinsdagavond niet aanschuiven in Vandaag Inside. Wegens privéomstandigheden kan de voetbalanalist niet aanwezig zijn. Derksen wordt vervangen door Albert Verlinde, die de vaste vervanger is van René van der Gijp op de woensdag.

De heren van Vandaag Inside tekenden onlangs nog een nieuw contract, zo is te zien in bovenstaande video.

In de promo voor de uitzending van dinsdag wordt snel duidelijk dat Derksen dinsdag niet aanwezig zal zijn. "Even voor de duidelijkheid: Johan is er vanavond niet, door privéomstandigheden", kondigde Wilfred Genee aan. Hij liet vervolgens aan Albert Verlinde weten dat hij dinsdag "de Johan van dienst" is.