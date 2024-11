'Talpa moet zorgen dat Johan Derksen gedragscursus volgt'

Als Talpa respectvol samenwerken serieus neemt, moet het mediabedrijf ervoor zorgen dat Johan Derksen de onlinecursus, die voor iedere medewerker geldt, over dit onderwerp doet. Dat stelt voorzitter Febe Deug van Mores, het steun- en adviespunt voor grensoverschrijdend gedrag in de mediasector, woensdag in reactie op de uitspraken van Derksen in de talkshow Vandaag Inside.

In maart van dit jaar sprak Derksen aan de Vandaag Inside-tafel over het mediapact en de cursus die alle werknemers in de sector moeten volgen. Hij liet toen ook weten er niet over te piekeren om de cursus te maken. Bekijk de rest van het gesprek bovenaan dit artikel, vanaf minuut 17:55.

Derksen stelde de afgelopen maanden meerdere malen dat hij de e-learning, die gaat over respectvolle omgangsvormen, "onzin" en "gelul" vindt. "We hebben in de mediasector afgesproken dat we een mentaliteitsverandering willen", zegt Deug. "Dat geldt voor alles en iedereen, dus ook voor Johan Derksen. Zeker als prominente mensen van een bedrijf als Talpa zichzelf boven de spelregels stellen dan verandert er nooit wat. En dat hebben we ook collectief afgesproken in het Mediapact."

Talpa laat woensdag weten dat "een collega die de training nog niet heeft voltooid binnen de gestelde termijn hierop wordt aangesproken". Dit heeft Talpa al eerder gemeld, nadat Derksen in VI had verkondigd dat hij de e-learning niet wilde doen. Talpa meldt niet wat de termijn is, wanneer het gesprek met Derksen plaatsvindt en wat een eventuele sanctie is als Derksen de e-learning niet doet.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Eigen verantwoordelijkheid

Een woordvoerster van het Mediapact, dat verantwoordelijk is voor de e-learning, herhaalt woensdag dat de cursus verplicht is voor medewerkers van alle partijen die bij het Mediapact zijn aangesloten, maar dat ze uitgaat van "vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid".

Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris voor ongewenst gedrag, publiceerde woensdag een rapport waaruit blijkt dat er bij de publieke omroepen nog te weinig veranderd is sinds de publicatie van het rapport van de Commissie-Van Rijn. Van Rijn constateerde dat drie op de vier medewerkers in Hilversum ongewenst gedrag ervaart. Het onderzoek van Van Rijn ging alleen over de publieke omroepen, maar RTL en Talpa hebben zich wel gecommitteerd aan het Mediapact.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP