Hilarisch moment Miljoenenjacht: Ria wint auto maar kan niet autorijden

Een hilarisch moment in de vierde aflevering van Miljoenenjacht. Ria wint een auto...maar ze kan helemaal niet autorijden.

Ze is er beduusd van, Ria Verhoef uit Ridderkerk. Ze heeft een auto gewonnen, maar een rijbewijs heeft ze niet. "Ik kan niet rijden", roept ze uit. Presentatrice Linda de Mol suggereert: "Iemand anders er heel gelukkig mee maken? Of verkopen? Met wie ben je?" Ria is met haar zus, maar die heeft net al een nieuwe auto gekocht. Toch gefeliciteerd, zegt Linda.