Bewoners Tiel in tranen na miljoenenregen van Postcode Loterij

De PostcodeKanjer van 59,7 miljoen euro is gevallen in de Diderik Vijghstraat in Tiel. Dat werd donderdagavond bekendgemaakt tijdens de uitzending van Postcode Loterij Miljoenenjacht – De Nieuwjaarseditie op SBS6. En dat liet de bewoners niet onberoerd.

Veel winnaars konden het nieuws nauwelijks geloven toen ze het miljoenenbedrag uit de gouden envelop zagen komen en moesten dan ook een traantje wegpinken. Voor een aantal bewoners komt met de prijs namelijk een langgekoesterde wens dichterbij, zoals een reis naar de Molukken of eindelijk het rijbewijs halen.

De andere helft van de PostcodeKanjer is bestemd voor deelnemers die alleen met de wijkcode meespelen. Zij verdelen samen eveneens 29,85 miljoen euro. Hoeveel iedere winnaar precies ontvangt, blijft voorlopig nog spannend. Dat wordt volgende week bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de wijk.