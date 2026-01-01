Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bewoners Tiel in tranen na miljoenenregen van Postcode Loterij

TV-programma's

Vandaag, 21:58

Link gekopieerd

De PostcodeKanjer van 59,7 miljoen euro is gevallen in de Diderik Vijghstraat in Tiel. Dat werd donderdagavond bekendgemaakt tijdens de uitzending van Postcode Loterij Miljoenenjacht – De Nieuwjaarseditie op SBS6. En dat liet de bewoners niet onberoerd.

Veel winnaars konden het nieuws nauwelijks geloven toen ze het miljoenenbedrag uit de gouden envelop zagen komen en moesten dan ook een traantje wegpinken. Voor een aantal bewoners komt met de prijs namelijk een langgekoesterde wens dichterbij, zoals een reis naar de Molukken of eindelijk het rijbewijs halen.

Hoe de winnaars reageerden, zie je in bovenstaande en onderstaande video:

Postcode Kanjer in Tiel: MILJOENEN worden uitgedeeld!
8:00

Postcode Kanjer in Tiel: MILJOENEN worden uitgedeeld!

De andere helft van de PostcodeKanjer is bestemd voor deelnemers die alleen met de wijkcode meespelen. Zij verdelen samen eveneens 29,85 miljoen euro. Hoeveel iedere winnaar precies ontvangt, blijft voorlopig nog spannend. Dat wordt volgende week bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de wijk.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Hier is de PostcodeKanjer van 59,7 miljoen euro gevallen
Hier is de PostcodeKanjer van 59,7 miljoen euro gevallen
Eerste hulp bij geluk: dit gebeurt er als je veel geld wint met een Staatslot
Eerste hulp bij geluk: dit gebeurt er als je veel geld wint met een Staatslot
Word jij miljonair? Dit zijn de winnende lotnummers van de Oudejaarstrekking
Word jij miljonair? Dit zijn de winnende lotnummers van de Oudejaarstrekking

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.