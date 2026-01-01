Volg Hart van Nederland
Hier is de PostcodeKanjer van 59,7 miljoen euro gevallen

Geld

Vandaag, 15:50

De PostcodeKanjer van maar liefst 59,7 miljoen euro is gevallen in Tiel. De prijs komt terecht in wijkcode 4001.

De helft van het bedrag, 29,85 miljoen euro, gaat naar deelnemers die meespelen met zowel cijfers als letters. Welke letters dat zijn, wordt donderdagavond bekendgemaakt in het televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht – De Nieuwjaarseditie. De uitzending begint om 20.30 uur op SBS6.

De andere helft van de prijs is bestemd voor deelnemers met alleen de wijkcode. Zij delen samen eveneens 29,85 miljoen euro. Hoeveel de winnaars uit de wijk precies ontvangen, blijft nog even spannend. Dat wordt volgende week bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de wijk.

Door Redactie Hart van Nederland

