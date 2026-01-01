Eerste hulp bij geluk: dit gebeurt er als je veel geld wint met een Staatslot

Voor winnaars van twee halve Oudejaarsloten is het nieuwe jaar fantastisch begonnen. Zij wonnen allebei 15 miljoen euro. Deze hoofdprijs van de Staatsloterij viel dit keer in Amstelveen en Nuenen. Maar stel: je bent een van die geluksvogels. Hoe werkt dat dan?

Voordat je het gigantische bedrag op je rekening hebt staan, moet je eerst het lot verzilveren. Dat gebeurt op het kantoor van de loterij. "Dit is de prijswinnaarskamer van de Staatsloterij. Iedereen die een hoge prijs wint, ontvangen wij hier en daarmee gaan we in gesprek", laat Bjorn Rosner van de Nederlandse Loterij zien aan Hart van Nederland.

Begeleiding nodig

Volgens Rosner maakt hij in zijn werk bijzondere dingen mee. "Sommige mensen hebben al wat vermogen en daar komt dit bij. Maar andere mensen hebben niet zoveel en die krijgen in één keer een klap geld op hun rekening. Dan heb je echt indrukwekkende gesprekken over hoe het leven verandert. Dat is af en toe heel emotioneel."

"Deze mensen hebben vaak begeleiding nodig. Vooral bij de vraag: wie vertel ik het wel en wie vertel ik het niet? Dat is voor ons ook lastig te beantwoorden, want wij kennen de familiesituaties natuurlijk niet", legt hij uit.

Grote plannen

Met 15 miljoen euro kun je een hoop doen, zoals een vakantiehuis in Spanje kopen of een wereldreis maken. Al winnen mensen ook lagere bedragen. Dan kun je nog zo groot dromen, maar is niet alles mogelijk. "Met een ton kun je bijvoorbeeld niet stoppen met werken. Dat proberen we mensen soms wel uit hun hoofd te praten."