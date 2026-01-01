Word jij miljonair? Dit zijn de winnende lotnummers van de Oudejaarstrekking

De hoofdprijs van de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij is gevallen op twee halve Oudejaarsloten die zijn verkocht in Amstelveen en Nuenen. De winnaars krijgen elk 15 miljoen euro belastingvrij.

Dit jaar zijn er 7,9 miljoen Oudejaarsloten gekocht. Het winnende lotnummer van de hoofdprijs is FC72724.

Naast de hoofdprijs zijn er ook meerdere grote prijzen gevallen. Zo winnen verschillende lotnummers een bedrag van 100.000 euro. Het gaat onder meer om de volgende lotnummers: BX02483, EY67134, CK99874, AE96105, FF28265, EF36196, CU48647, AF49448, DB91088 en AE17080.

Ook zijn er veel prijzen van 10.000 euro uitgekeerd. Deze vielen onder andere op de lotnummers FX94063, GC46924, BW55185, CU06985, HJ33236, CG03917, FH86867, DT60048, BO96999 en FO93650.

Miljoenen loten verkocht

Dit jaar zijn er in totaal 7,9 miljoen Oudejaarsloten verkocht. Veel mensen checken rond de jaarwisseling hun lot om te zien of ze in de prijzen zijn gevallen. Het bijbehorende prijzenpakket is te bekijken via de Staatsloterij.

De Staatsloterij maakt geen verdere gegevens van de winnaars bekend.