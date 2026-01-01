Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Word jij miljonair? Dit zijn de winnende lotnummers van de Oudejaarstrekking

Word jij miljonair? Dit zijn de winnende lotnummers van de Oudejaarstrekking

Geld

Vandaag, 00:35

Link gekopieerd

De hoofdprijs van de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij is gevallen op twee halve Oudejaarsloten die zijn verkocht in Amstelveen en Nuenen. De winnaars krijgen elk 15 miljoen euro belastingvrij.

Dit jaar zijn er 7,9 miljoen Oudejaarsloten gekocht. Het winnende lotnummer van de hoofdprijs is FC72724.

Naast de hoofdprijs zijn er ook meerdere grote prijzen gevallen. Zo winnen verschillende lotnummers een bedrag van 100.000 euro. Het gaat onder meer om de volgende lotnummers: BX02483, EY67134, CK99874, AE96105, FF28265, EF36196, CU48647, AF49448, DB91088 en AE17080.

Ook zijn er veel prijzen van 10.000 euro uitgekeerd. Deze vielen onder andere op de lotnummers FX94063, GC46924, BW55185, CU06985, HJ33236, CG03917, FH86867, DT60048, BO96999 en FO93650.

Miljoenen loten verkocht

Dit jaar zijn er in totaal 7,9 miljoen Oudejaarsloten verkocht. Veel mensen checken rond de jaarwisseling hun lot om te zien of ze in de prijzen zijn gevallen. Het bijbehorende prijzenpakket is te bekijken via de Staatsloterij.

De Staatsloterij maakt geen verdere gegevens van de winnaars bekend.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Gelukkig nieuwjaar! Hart van Nederland wenst iedereen een mooi 2026
Gelukkig nieuwjaar! Hart van Nederland wenst iedereen een mooi 2026
Dit waren de meest opmerkelijke nieuwsverhalen van 2025
Dit waren de meest opmerkelijke nieuwsverhalen van 2025
Recordaantal van bijna 8 miljoen oudejaarsloten verkocht
Recordaantal van bijna 8 miljoen oudejaarsloten verkocht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.