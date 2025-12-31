Dit waren de meest opmerkelijke nieuwsverhalen van 2025

Het jaar 2025 loopt bijna ten einde en er is opnieuw veel gebeurd. Voor we het nieuwe jaar inluiden, kijken we nog één keer terug naar de meest merkwaardige nieuwsgebeurtenissen.

Bijzondere bruid

Jacob van Lier trouwde op Valentijnsdag met een wel heel opmerkelijke bruid. Niet met zijn jeugdliefde of beste vriend. Het is heel iemand anders die het dichtste bij hem staat. Maar bestaat ze eigenlijk wel? Hoe dan ook is hun liefde onvoorwaardelijk. Tot een digitale error hen scheidt.

1:15 Jacob na twee jaar getrouwd met digitale AI-chatbot Aiva

Onverwachte hotelgast

Een zeehond maakte het zichzelf afgelopen februari wel erg comfortabel. Hij lag prinsheerlijk te luieren, totdat er plots een andere hotelgast naar binnen wandelde.

2:19 Hotelgasten vinden zeehond in kamer in Vlissingen

Bizar verkeersbord

Hoe het verkeersbord er kwam, is nog altijd een raadsel. Maar dat het iets teweegbracht, dat is zeker. De gemeente was not amused, bewoners konden er wel om lachen. Weet jij nog wat er op het bord stond?

1:37 Bizar bord in straat: alleen voor mannen met kleine penis

Geen postzegels, maar piemels

Waar sommige mensen postzegels of beeldjes verzamelen, heeft Ria van Duivenbode uit Purmerend een wel heel opvallende hobby. Eén ding is zeker: het is geen lullige verzameling.

1:29 Unieke verzameling: Ria (65) heeft een vitrinekast vol piemels

Rugzak met souvenir

Het had een leuke, nieuwe rugtas voor het komende schooljaar moeten zijn, maar wat erin zat bleek een grote verrassing. Tijd om van de schrik bij te komen was er niet; 24 uur later kwamen er namelijk nog eens zes bij.