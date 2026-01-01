Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gelukkig nieuwjaar! Hart van Nederland wenst iedereen een mooi 2026

Ontspanning

Gisteren, 21:01 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

De redactie van Hart van Nederland wenst iedereen een fijne jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar! Op naar een nieuw jaar met mooie momenten. Ook in 2026 blijft Hart van Nederland dagelijks het nieuws volgen. We hopen iedereen dan ook in het nieuwe jaar weer te zien, online en op televisie.

Op bovenstaande video zie je beelden van het vreugdevuur in Scheveningen woensdagavond.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Fik erin vóór twaalf: duizenden kijken naar vreugdevuur Scheveningen
Fik erin vóór twaalf: duizenden kijken naar vreugdevuur Scheveningen
Recordaantal van bijna 8 miljoen oudejaarsloten verkocht
Recordaantal van bijna 8 miljoen oudejaarsloten verkocht
Nederland knalt record aan vuurwerk de lucht in: 129 miljoen euro
Nederland knalt record aan vuurwerk de lucht in: 129 miljoen euro

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.