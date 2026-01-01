Gelukkig nieuwjaar! Hart van Nederland wenst iedereen een mooi 2026

De redactie van Hart van Nederland wenst iedereen een fijne jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar! Op naar een nieuw jaar met mooie momenten. Ook in 2026 blijft Hart van Nederland dagelijks het nieuws volgen. We hopen iedereen dan ook in het nieuwe jaar weer te zien, online en op televisie.

Op bovenstaande video zie je beelden van het vreugdevuur in Scheveningen woensdagavond.