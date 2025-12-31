Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Fik erin vóór twaalf: duizenden kijken naar vreugdevuur Scheveningen

Brand

Vandaag, 22:28 - Update: 38 minuten geleden

Link gekopieerd

In Scheveningen brandt op oudjaarsavond het traditionele vreugdevuur al vroeg. Het vuur werd niet rond middernacht aangestoken, maar al om 21.30 uur. Iets verderop is ook in Duindorp een van de bekendste tradities rond oud en nieuw in volle gang.

De reden voor het eerdere tijdstip is de verwachte wind. Volgens de gemeente Den Haag zou het rond middernacht te hard waaien, waardoor het niet verantwoord is om het vreugdevuur later aan te steken. De voorzichtigheid is niet zonder reden. Tijdens de jaarwisseling van 2018 naar 2019 ging het mis in Scheveningen toen harde wind smeulend hout wegblies. Door een vonkenregen ontstond toen grote schade.

Op bovenstaande video zie je de beelden van het vreugdevuur.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Te harde wind tijdens jaarwisseling, vreugdevuren Scheveningen vervroegd
Te harde wind tijdens jaarwisseling, vreugdevuren Scheveningen vervroegd

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.