Fik erin vóór twaalf: duizenden kijken naar vreugdevuur Scheveningen

In Scheveningen brandt op oudjaarsavond het traditionele vreugdevuur al vroeg. Het vuur werd niet rond middernacht aangestoken, maar al om 21.30 uur. Iets verderop is ook in Duindorp een van de bekendste tradities rond oud en nieuw in volle gang.

De reden voor het eerdere tijdstip is de verwachte wind. Volgens de gemeente Den Haag zou het rond middernacht te hard waaien, waardoor het niet verantwoord is om het vreugdevuur later aan te steken. De voorzichtigheid is niet zonder reden. Tijdens de jaarwisseling van 2018 naar 2019 ging het mis in Scheveningen toen harde wind smeulend hout wegblies. Door een vonkenregen ontstond toen grote schade.

