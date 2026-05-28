Matthijs van Nieuwkerk maakt na vier jaar comeback op tv

Vandaag, 16:28

Matthijs van Nieuwkerk gaat na een afwezigheid van vier jaar weer televisie maken. De presentator gaat voor SBS6 samen met zangeres Shirma Rouse een muzikaal programma over Aretha Franklin presenteren, bevestigt Talpa.

De 65-jarige Van Nieuwkerk tekent geen contract bij Talpa. Het programma met Rouse is voorlopig eenmalig, laat zijn manager weten. Volgens haar was het "iets wat voorbijkwam" waar Van Nieuwkerk geen nee tegen kon zeggen.

'Openhartige gesprekken'

In SOULSISTER - Shirma & Matthijs in het voetspoor van Aretha reizen Van Nieuwkerk en Rouse door de Verenigde Staten langs de plekken die een belangrijke rol speelden in het leven van Franklin. Onderweg voeren ze "openhartige gesprekken over ambitie, succes, tegenslag, kwetsbaarheid en de betekenis van muziek in verschillende fases van hun leven".

In het persbericht van Talpa zegt Van Nieuwkerk dat hij en Rouse "samen veel plezier" hebben gemaakt "op tv en het laatste jaar op het toneel. Zij is straks onze hart-en-zielgids in de wereld van de Queen of Soul. Een paar weken samen op pad. Hartstikke leuk. Ik kijk, luister, vraag, verwonder en draag af en toe de koffers."

Van Nieuwkerk was in 2022 voor het laatst op televisie met het programma Chansons!! met Rob Kemps. In 2024 leek hij aan de slag te gaan voor RTL maar die samenwerking werd voordat de presentator op tv verscheen ontbonden na de publicatie van het rapport van de commissie-Van Rijn. In het rapport werd uitgebreid teruggekeken op wangedrag op de werkvloer bij het programma De Wereld Draait Door, dat Van Nieuwkerk vijftien jaar presenteerde.

Door ANP

