Voormalig hoofdredacteur DWDD doorbreekt stilte: 'Samenwerking met Matthijs was complex'

Dieuwke Wynia, de voormalige eind- en hoofdredacteur van De Wereld Draait Door (DWDD), heeft vrijdag voor het eerst in detail teruggeblikt op haar samenwerking met Matthijs van Nieuwkerk. Ze noemt die, in een blog op haar website, "complex". "Naar buiten toe leken we een twee-eenheid, achter de schermen was de realiteit anders."

Wynia, die van 2008 tot en met 2016 eind- en hoofdredacteur bij DWDD was, geeft aan dat het moeilijk was om Van Nieuwkerk "werkelijk te bereiken". "Kritiek geven was vrijwel onmogelijk, en overleggen over lastige zaken leidde nooit tot gezamenlijk standpunt naar buiten. Bij problemen stond ik er vaak alleen voor", somt Wynia op.

Ook schrijft ze dat Van Nieuwkerk het idee had dat de redactie "tekortschoot en niet proactief genoeg was". "Volgens hem werd er pas écht gewerkt als hij binnenkwam. Hij miste sparringpartners op de redactie en vond vrijwel iedereen 'te licht' - kritiek die hij regelmatig uitte en die me soms tot wanhoop dreef."

'Niemand greep in'

In een mail aan het einde van het eerste seizoen uitte Wynia "heel voorzichtig" kritiek op Van Nieuwkerks werkwijze. Ze kreeg naar eigen zeggen nooit een reactie. "Matthijs mailde vrijwel nooit terug", aldus Wynia. "Ik had graag van hem gehoord hoe hij over mij dacht, waar hij kritiek op had en hoe ik het beter kon doen. Zodra ik dat ter sprake bracht, ging de deur met een klap dicht. Het voelde als een gevaarlijk gebied dat ik beter niet kon betreden."

De desbetreffende mail is volgens Wynia "een blauwdruk van wat al in 2011 in Privé en dertien jaar later, in 2022, in de Volkskrant beschreven zou worden". "De zorgen, spanningen en patronen die ik destijds signaleerde en intern aankaartte, stonden zwart op wit. Toch werd er niets mee gedaan. Niemand greep in." Wynia zegt in een volgende blog meer te willen zeggen over waarom er zo lang niets werd gedaan.

De oud-hoofdredacteur werd in het Volkskrant-artikel overigens zelf ook beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Wynia geeft in haar blog aan dat ze "soms grote woorden" gebruikte maar zei dat ze er nooit op was aangesproken.

"Ik nam mijn werk bloedserieus en verwachtte dezelfde toewijding van anderen", laat ze weten. "Ik was veeleisend en kwam waarschijnlijk ongenaakbaar over. Daardoor ontstond het beeld dat ik van beton was en alles aankon en kon oplossen. Zonder dat ik wilde, ging ik me daar steeds meer naar gedragen."

De manager van Van Nieuwkerk laat desgevraagd weten dat de presentator niet gaat reageren op het verhaal van Wynia.

