Matthijs van Nieuwkerk teruggekeerd in de media: 'Ik was hier nerveus voor'

Matthijs van Nieuwkerk (64) is sinds lange tijd teruggekeerd in de media. De presentator was aanwezig bij het evenement 'Bob Dylan Bestaat Niet'. Hij sprak daar onder meer over boeken, muziek en het leven, maar liet aan het aanwezige publiek ook weten "nerveus" te zijn voor zijn terugkomst, zo meldt RTL Boulevard.

De voormalig De Wereld Draait Door-presentator ging eerder in een interview dieper in op de beschuldigingen over zijn gedrag op de werkvloer, zo is te zien in bovenstaande video.

Van Nieuwkerk liet aan het begin van het evenement weten zenuwachtig te zijn voor zijn terugkeer. "Ik was hier wel nerveus voor. Hoe zou de ontvangst zijn als je je neus weer eens buiten de deur steekt?" aldus de presentator. Hij liet weten dankbaar te zijn voor de warme ontvangst, en blij te zijn om zijn comeback voor het grote publiek te maken. "Ik dank jullie wel. Dit is zeer warm en welkom."

Lees ook: Matthijs van Nieuwkerk en RTL niet meer samen verder na publicatie rapport

'We voelen ons goed'

De presentator sprak zijn dank uit om weer op de bühne te mogen staan. "Je weet niet half wat een groot plezier dit voor ons is en voor mij persoonlijk om hier weer te zitten", aldus Van Nieuwkerk. "Om iets te doen wat ik zo lang gedaan heb en ik heb er heel veel plezier in", vertelt hij. De presentator kon daarna een groot applaus van het publiek verwachten.

Van Nieuwkerk liet ook nog weten eind december getrouwd te zijn met zijn vrouw Martha Riemsa. Het huwelijk vond plaats in Den Haag op het Anna Paulownaplein. "We voelen ons goed en dat wilden we vieren", aldus de presentator. Het is nog onduidelijk of Van Nieuwkerk binnenkort ook terugkeert op televisie.