Matthijs van Nieuwkerk en RTL niet meer samen verder na publicatie rapport

Matthijs van Nieuwkerk gaat niet meer aan het werk voor RTL. Na overleg is besloten om de eerder aangekondigde samenwerking niet door te laten gaan, meldt RTL.

Van Nieuwkerk en RTL sloten eind vorig jaar nog een contract om vier jaar samen televisie te maken. Na de publicatie van het rapport van de Commissie-Van Rijn werd de samenwerking voor onbepaalde tijd opgeschort. In het rapport werd uitgebreid teruggekeken op wangedrag op de werkvloer bij het programma De Wereld Draait Door, dat Van Nieuwkerk vijftien jaar presenteerde.

Vrijheid

De samenwerking met RTL is inmiddels definitief ontbonden. Van Nieuwkerk heeft bij de zender aangegeven de vrijheid te verkiezen. "We kunnen niet anders dan zijn besluit respecteren en gezien de omstandigheden hebben we daar ook begrip voor", meldt de zender. "We wensen hem alle succes voor de toekomst."

Van Nieuwkerk wil niet reageren op het nieuws. Zijn manager laat weten dat er niets is toe te voegen aan het bericht van RTL.

Van Nieuwkerk zou bij RTL onder meer een talkshow op zondag gaan maken. Ook was hij in beeld om een programma rondom de Olympische Spelen vanuit Parijs te presenteren. Die klus werd later overgenomen door Humberto Tan.

ANP