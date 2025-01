Albert Verlinde vervangt René van der Gijp op woensdag bij Vandaag Inside

Albert Verlinde vervangt vanaf volgende week elke woensdag René van der Gijp in het SBS6-programma Vandaag Inside (VI). Dat bevestigt Talpa na berichtgeving van De Telegraaf en het AD. Van der Gijp is sinds dit jaar standaard één dag per werkweek vrij bij VI.

Sindsdien gingen er al een aantal namen rond wie hem zou vervangen. Naast Verlinde werd bijvoorbeeld ook Rutger Castricum genoemd.

Verlinde schoof al een aantal keer eerder aan bij het programma. Bij Shownieuws zei hij in december nog dat hij "zou afwachten wat het programma wilde". "Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij het programma, op welke stoel ik dan ook zit. Ik vind dat zij moeten uitzoeken wat zij willen. Ik heb er nog niks over gehoord. Ik wacht vriendelijk af."

Johan Derksen laat in een reactie weten dat Verlinde goed bij het programma past: "Het is een hele vriendelijke, valse nicht. Ik vermaak me altijd kostelijk met hem." Wilfred Genee voegt daaraan toe: "Hij is een geweldige tv-maker en snapt het tempo en de insteek van het programma helemaal."