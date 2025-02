Matthijs van Nieuwkerk blikt terug op afgelopen jaren: 'Tv speelt geen rol meer'

Presentator Matthijs van Nieuwkerk reist komende zomer samen met de Sven Hammond Big Band door het land langs een aantal Nederlandse openluchttheaters. Reden genoeg voor Edwin Evers om hem uit te nodigen bij zijn radioshow Evers & co. op Radio 538. Daar blikte Van Nieuwkerk terug op de afgelopen jaren, waar hij het eigenlijk "liever niet over wilde hebben."

"Afgelopen jaren waren, voor iedereen die betrokken was bij het programma waar we hebben gewerkt, lastig." Van Nieuwkerk doelt op het programma De Wereld Draait Door, waarbij jarenlang sprake zou zijn geweest van wangedrag op de werkvloer. "Dat was het voor iedereen op zijn eigen manier, ook voor mij."

Op de vraag of Van Nieuwkerk nog terugkeert op televisie, is de presentator duidelijk. "Televisie speelt geen enkele rol in mijn hoofd op dit moment", aldus Van Nieuwkerk. "Het is voor mij niet de heilige graal voor geluk en welzijn. Ik denk er niet over na en ik maak er geen plannen voor."

Televisie speelt geen enkele rol in mijn hoofd op dit moment. Matthijs van Nieuwkerk

'Vrolijke aanloop'

De presentator richt zich nu op de reeks optredens met de Sven Hammond Big Band, die start op zaterdag 5 juli in het Openluchttheater in Eibergen. "De voorbereiding was een vrolijke aanloop naar dat we het vandaag bekend konden maken", aldus Van Nieuwkerk.

Het gezelschap geeft optredens in onder meer Valkenburg, Tegelen, Mariahout en Lochem. Het laatste optreden van de tournee is op vrijdag 12 september in Heeswijk-Dinther. De kaartverkoop start maandag.