Voormalig hoofdredacteur DWDD komt met boek over misstanden achter de schermen

TV-programma's

Vandaag, 09:27 - Update: 1 uur geleden

Voormalig eind- en hoofdredacteur van De Wereld Draait Door (DWDD), Dieuwke Wynia, komt met een boek over de misstanden achter de schermen bij de voormalige talkshow. Op LinkedIn laat Wynia weten met het boek bezig te zijn en de verwachting te hebben dat deze in mei in de boekhandel te verkrijgen is. Wynia liet eerder al weten onder meer de samenwerking met Matthijs van Nieuwkerk "complex" te vinden.

Het boek, met de titel Je mist meer dan je ziet, zou het persoonlijke verhaal vertellen over "schoonheid, macht en seksisme bij de televisie". In het boek geeft Wynia, die van 2008 tot en met 2016 eind- en hoofdredacteur bij DWDD was, tekst en uitleg over hoe zij achter de schermen "balanceerde tussen een onaantastbare presentator, een redactie onder hoogspanning en een directie die eiste dat het succes tegen elke prijs zou worden voortgezet".

Begin dit jaar blikte Matthijs van Nieuwkerk kort terug op de afgelopen jaren:

Matthijs van Nieuwkerk emotioneel over heftige tijd
2:42

Matthijs van Nieuwkerk emotioneel over heftige tijd

BNNVARA en Matthijs van Nieuwkerk zullen niet meewerken aan het boek dat Wynia schrijft over haar tijd bij DWDD. Dat laten de omroep en een woordvoerder van de presentator woensdag weten aan het ANP. BNNVARA laat weten dat het Wynia "vrijstaat om een boek te schrijven over haar ervaringen". "Wij zijn niet gevraagd om medewerking en zien daar ook geen aanleiding toe. Dit betreft een persoonlijke terugblik, geen journalistiek product met wederhoor."

Van Nieuwkerk raakte in 2022 in opspraak nadat de Volkskrant een uitgebreid onderzoek publiceerde naar de werkcultuur achter de schermen van De Wereld Draait Door. Het ging volgens tientallen medewerkers in de Volkskrant om "extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen". Wynia werd in het artikel zelf ook beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Zij geeft in haar blog aan dat ze "soms grote woorden" gebruikte maar zei dat ze er nooit op was aangesproken.

Door Redactie Hart van Nederland

