Eindhovens stel heeft het aan de stok met vloerlegger: 'Hij laat ons zitten met z'n shitzooi'

Drama in Mr Frank Visser doet Uitspraak donderdagavond. In Eindhoven heeft het pasgetrouwde stel Mariska en Roni ruzie met vloerenlegger Ronald. Die betonnen vloer in de gang moet echt iets aan gebeuren, maar dat is volgens Ronald niet mogelijk omdat het huis een groot vochtprobleem heeft.

Ronald heeft de klus in de gang niet afgemaakt, en daardoor zit het stel al een jaar met een kale betonvloer. "Die vakman laat ons allemaal zitten met z'n shitzooi", zegt Roni in de uitzending. Ronald zegt hier niks aan te kunnen doen, hij zou de klus niet af kunnen maken omdat het huis een vochtprobleem heeft. "De hal was veel en veel te nat. Eerst moet het vochtprobleem worden opgelost, daarna kunnen we met alle liefde en plezier de vloer leggen."

Verdeelde meningen op social media

De meningen op X lopen uit een tijdens de uitzending. Claudia vindt de klusjesman namelijk eentje van 'likmevestje' terwijl Sara en Marianne vinden dat het stel overdrijft met hun uitspraken over 'de hel op aarde'.