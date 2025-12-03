Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Bezuinigingen bij programma's NPO, maar niet op salarissen topbestuurders

Bezuinigingen bij programma's NPO, maar niet op salarissen topbestuurders

TV-programma's

Vandaag, 10:05

Link gekopieerd

De komende jaren moet er flink bezuinigd worden bij de NPO, waardoor verschillende programma's gaan verdwijnen. Maar ondanks deze kostenbesparingen, wordt het schrappen in topsalarissen van de directeuren voorlopig nog niet gedaan. Dat blijkt woensdag uit navraag van RTL Z bij de verschillende omroepen en de NPO-organisatie.

Zoals het er nu naar uitziet moet er 160 miljoen euro bezuinigd worden. Vorige week kondigden verschillende omroepen aan dat populaire programma's zullen verdwijnen. Zo gaan onder andere First Dates, 3 op Reis, NOS Studio Voetbal en Kassa van de buis.

Terwijl sommige medewerkers hun baan verliezen door het stoppen van programma, blijven de eigen salarissen van de topbestuurders dus nog buiten schot.

Bij BNNVARA moeten zo'n veertig werknemers op zoek naar een nieuwe baan. Volgens de omroep heeft en solidariteitsbijdrage van de directie geen zin en gaat dat de problemen rondom de bezuinigingen niet oplossen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Kids Top 20 stopt na 22 jaar: NPO schrapt programma door bezuiniging
Kids Top 20 stopt na 22 jaar: NPO schrapt programma door bezuiniging
Einde van tijdperk: NOS stopt met Studio Voetbal om bezuinigingen
Einde van tijdperk: NOS stopt met Studio Voetbal om bezuinigingen
Bezuinigingen NPO slaan toe bij omroepen: deze programma's verdwijnen
Bezuinigingen NPO slaan toe bij omroepen: deze programma's verdwijnen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.