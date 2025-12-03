Bezuinigingen bij programma's NPO, maar niet op salarissen topbestuurders

De komende jaren moet er flink bezuinigd worden bij de NPO, waardoor verschillende programma's gaan verdwijnen. Maar ondanks deze kostenbesparingen, wordt het schrappen in topsalarissen van de directeuren voorlopig nog niet gedaan. Dat blijkt woensdag uit navraag van RTL Z bij de verschillende omroepen en de NPO-organisatie.

Zoals het er nu naar uitziet moet er 160 miljoen euro bezuinigd worden. Vorige week kondigden verschillende omroepen aan dat populaire programma's zullen verdwijnen. Zo gaan onder andere First Dates, 3 op Reis, NOS Studio Voetbal en Kassa van de buis.

Terwijl sommige medewerkers hun baan verliezen door het stoppen van programma, blijven de eigen salarissen van de topbestuurders dus nog buiten schot.

Bij BNNVARA moeten zo'n veertig werknemers op zoek naar een nieuwe baan. Volgens de omroep heeft en solidariteitsbijdrage van de directie geen zin en gaat dat de problemen rondom de bezuinigingen niet oplossen.