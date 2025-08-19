Terug

Na 25 jaar weer actie in Zonnedael: 'opnames spin-off Flodder van start'

Gisteren, 11:00

De opnames van de nieuwe Flodder-spin-off zijn van start gegaan, meldt De Limburger. Daarmee is een volgende stap gezet in de terugkeer van de populaire televisieserie, ruim 25 jaar nadat Flodder tot een einde kwam.

Eerder bevestigde producent NewBe dat er gewerkt wordt aan een spin-off met de voorlopige titel Kees Flodder. Die naam verwijst naar het iconische personage Kees, in de originele reeks gespeeld door Tatjana Šimić. Of bekende gezichten uit de eerdere seizoenen terugkeren, is nog niet bekend.

In de Sittardse wijk Kollenberg, of beter gezegd 'Zonnedael', waren buurtbewoners in ieder geval al helemaal klaar voor de nieuwe serie.

Mediakenner Tina Nijkamp meldde eerder dat de nieuwe reeks zal bestaan uit zes afleveringen van een half uur.

De Flodder-franchise bestaat tot nu toe uit drie speelfilms en een serie van vijf seizoenen. De eerste film uit 1986 vertelt hoe een asociaal gezin door een enthousiaste wethouder in de villawijk Zonnedael wordt geplaatst. Andere hoofdrollen werden toen gespeeld door Huub Stapel, Stefan de Walle en Nelly Frijda.

RTL Nieuws meldt de serie begin 2026 te zien zal zijn op Videoland en het Duitse RTL.

Hart van Nederland

