Deze villawijk ziet asofamilie Flodder graag weer verschijnen: 'Het was echt heel wat voor Sittard'

Doorgaans staan chique wijken er niet zo om te springen dat er 'klootjesvolk' bij hen in de straat komt wonen. Maar de Kollenberg in Sittard ziet dat anders, sterker nog: die staan erom te springen. Nou ja, in één specifiek geval dan. Het gaat om Nederlands bekendste aso-familie: Flodder. Want die keren na bijna 30 jaar mogelijk weer terug.

Een nieuwe serie is aangekondigd en inwoners van de wijk zouden het geweldig vinden als de serie daar weer opnames komt maken. De Kollenberg was vroeger namelijk hét decor voor alle buitenshots van de serie. Hoe de nieuwe afleveringen er precies uit gaan zien, is nog niet duidelijk, de ontwikkeling is pas net begonnen.

Maar dat zal lokaal politicus Pepijn Pi Van de Venne niet tegenhouden om alvast te lobbyen de serie terug te halen naar zijn stad.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

D66'er Pepijn is pas 24, maar weet genoeg van de hitserie: "Ik ben opgegroeid in de buurt waar de opnames plaats hebben gevonden, mijn vader nam mij altijd mee en dan gingen we in de straten naar de huizen kijken die een rol speelden."

Volgens de jonge politicus komen er nog regelmatig mensen naar de Kollenberg om hetzelfde te doen, de zogenoemde Floddertoeristen. Zijn partij heeft het college van de Limburgse stad gevraagd zich hard te maken voor een terugkeer, zodat ook de (buiten)opnames van de nieuwe serie weer in Sittard gaan plaatsvinden.

Onherkenbare Nelly

Een van de wijkbewoners, Laurent Notermans, kan zich de opnames nog goed herinneren. Sterker nog: hij heeft meegewerkt aan een van de films, ook deels opgenomen in 'zijn' wijk. "Het was echt heel wat voor Sittard dat hier die opnames waren", zegt de Limburger. "Ik sta op de aftiteling als runner en was dus een manusje-van-alles, ik regelde voertuigen, lantaarnpalen, noem het maar op. Ik heb heel wat auto's naar de set gereden."

Ook de première in het Amsterdamse Tuschinski staat Laurent nog erg goed bij, want daar werd hij uiteraard voor uitgenodigd. "Daar werd ik ineens door een vrouw aangesproken die riep 'hey Laurent, leuk dat je er bent!'. Dat bleek Nelly Frijda, maar die herkende ik helemaal niet omdat ze normaal altijd onder de make-up zat!"