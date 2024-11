Flodder-fans opgelet: spin-off blaast iconische serie nieuw leven in

Zo'n 25 jaar na het onverwachte einde van Flodder keert de populaire serie terug in een spin-off versie. Dat bevestigde producent NewBe aan De Telegraaf, na berichtgeving van Tina Nijkamp. De hitserie, die eind jaren '80 het asociale gezin Flodder in de schijnwerpers zette, krijgt binnenkort een nieuwe wending.

Voor de fans die alle herhalingen van Flodder inmiddels wel tien keer hebben gezien, is er goed nieuws. Producent NewBe werkt op dit moment aan een spin-off met de voorlopige titel Kees Flodder. De naam Kees verwijst naar het karakter uit de originele serie, gespeeld door zowel Tatjana Šimić als Stefan de Walle, die in de serie de filmbroer van Kees speelde. Of de acteur in de spin-off terugkeert, is nog onbekend, want het management van De Walle heeft geen informatie over een mogelijke terugkeer van de acteur.

Eerder werd bekend gemaakt dat Gooische Vrouwen ook weer op televisie kwam na jaren afwezigheid. Die aankondiging staat bovenaan dit artikel.

Kijkcijferexpert Tina Nijkamp meldde eerder op Instagram dat het om zes afleveringen van een half uur gaat, maar producent NewBe wil op dit moment geen verdere details delen.

Tragisch einde van de originele serie

De serie Flodder kende een tragisch einde toen hoofdrolspeler Coen van Vrijberghe de Coningh, die de rol van Kees’ stoere broertje Johnnie vertolkte, in 1993 plotseling overleed aan een hartaanval. Dit gebeurde kort nadat de opnames van de serie waren afgerond. De serie zelf liep vijf seizoenen en omvatte 62 afleveringen.

Vorige jaar gaf Sylvana IJsselmuiden in een interview met Panorama al aan geïnteresseerd te zijn in de rol van Kees, een karakter dat eerder werd gespeeld door Tatjana Šimić. IJsselmuiden, die een theateropleiding heeft gevolgd, zei dat ze zich zeker in staat acht om de rol over te nemen, al erkende ze dat Tatjana onmiskenbaar is voor de rol. Volgens IJsselmuiden zou ze nog steeds in gesprek zijn over de mogelijkheden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Met de terugkeer van Flodder in de spin-off en andere revivals zoals Gooische Vrouwen en Medisch Centrum West, lijkt 2024 een jaar van nostalgie en terugkeer van geliefde series. En niet te vergeten, de langverwachte Amsterdamned 2 komt binnenkort ook naar de bioscoop. Het lijkt erop dat de jaren '80 en '90 ons opnieuw gaan laten genieten van de oude tv-glorie.