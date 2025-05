COC: Neem regenboogvlag mee naar Songfestival

LHBTI-belangenorganisatie COC roept bezoekers van het Eurovisie Songfestival in het Zwitserse Bazel op om regenboogvlaggen mee te nemen. De oproep volgt op het besluit van de European Broadcasting Union (EBU), de organisator van het Songfestival, om deelnemende artiesten te verbieden om onder meer pridevlaggen te tonen tijdens het evenement.

Over vijf dagen gaat Claude namens Nederland zingen in de eerste halve finale van het Songfestival. In bovenstaande video hoor je het nummer waarmee we dit jaar naar het Zwitserse Bazel gaan.

"Laten we allemaal onze vlaggen meenemen naar de Eurovisie-shows in Basel", aldus het COC in een bericht op Instagram. "Of je nu zelf tot de lhbti+-gemeenschap behoort of niet. Laten we de wereld laten zien dat we trots zijn op wie we zijn. Laten we tonen dat we trots zijn op onze lhbti+-vrienden en -familie. Laten we de wereld laten zien dat we nooit het zwijgen opgelegd zullen worden. Laten we de arena in Basel veranderen in een zee van regenboogkleuren."

Wie is Claude Kiambe, onze inzending voor het Eurovisie Songfestival 2025? Wie is Claude Kiambe, onze inzending voor het Eurovisie Songfestival 2025?

Eerder noemde het COC het besluit van de EBU om pridevlaggen te verbieden "een volstrekt verkeerd signaal in deze tijd waarin de roze gemeenschap wereldwijd onder druk staat". Omroep AVROTROS, die de Nederlandse deelname regelt, tekende protest aan tegen de nieuwe regel. De EBU besloot de regels voor de komende editie niet meer aan te passen. Deelnemers mogen alleen vlaggen van hun eigen land dragen.

ANP