Protest AVROTROS tevergeefs, pridevlaggen definitief geweerd op Songfestival

Ondanks protest van onder meer AVROTROS zijn regenboogvlaggen dit jaar definitief niet welkom op het podium tijdens het Eurovisie Songfestival. Organisator European Broadcasting Union blijft bij de nieuwe regel dat artiesten tijdens hun optreden alleen nog de vlag van hun eigen land bij zich mogen dragen.

Over zes dagen gaat Claude namens Nederland zingen in de eerste halve finale van het Songfestival. In bovenstaande video hoor je het nummer waarmee we dit jaar naar het Zwitserse Bazel gaan.

AVROTROS laat woensdag weten dat het een "constructief gesprek gehad" met de EBU. De organisatie handhaaft de regels voor de komende editie, maar blijft volgens de AVROTROS na deze editie "openstaan voor een dialoog over dit onderwerp".

De omroep had het gesprek met EBU aangevraagd nadat lhbti-belangenorganisatie COC protest had aangetekend tegen het nieuwe vlaggenbeleid. Volgens de roze gemeenschap is een pridevlag "een uiting van wie je bent en geen politiek statement". AVROTROS is het eens met het COC, maar heeft wel besloten zich te committeren aan het vlaggenbeleid voor de komende editie.

Gemiste kans

"In overleg met COC hebben we onze gezamenlijke zorgen over het 'vlaggenbeleid' op constructieve wijze -samen met de NPO- bij de EBU neergelegd", laat AVROTROS woensdag weten aan het ANP. "De EBU heeft ervoor gekozen het huidige beleid te handhaven. Hoewel we dit een gemiste kans vinden, respecteren we -net als de andere 36 landen- de regels die nu voor dit jaar gelden. We richten ons nu op de verbindende kracht van muziek in de overtuiging dat de dialoog over zichtbaarheid en representatie het best in gezamenlijkheid en met oog voor de lange termijn kan worden gevoerd."

De omroep zegt te merken dat "andere landen ook openstaan voor ons pleidooi", maar het is te kort dag om de regels nog aan te passen voor het festival in Basel.

'Verkeerd signaal'

Lhbti-belangenorganisatie COC noemt het besluit van de EBU "een volstrekt verkeerd signaal in deze tijd dat de roze gemeenschap wereldwijd onder druk staat". "Er zijn nu dus deelnemers die tijdens hun optreden voor honderden miljoenen kijkers een wezenlijk deel van zichzelf moeten verbergen", aldus de zegsman van de roze belangenorganisatie. "De lhbti-gemeenschap staat overal ter wereld onder druk. Dit soort pridevlaggen worden op tal van plekken in de wereld vernield, verbrand en verboden. Het is een heel verkeerd signaal dat de EBU nu ook een verbod doorvoert."

Het COC heeft contact met andere Europese lhbti-organisaties over de kwestie. "We bezinnen ons op een reactie", meldt de woordvoerder.

ANP