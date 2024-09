AVROTROS stelt beslissing voor deelname aan volgend songfestival uit

AVROTROS heeft meer tijd gekregen om te beslissen over deelname aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. De European Broadcasting Union (EBU), de organisator van het festival, heeft de omroep uitstel gegeven tot 1 november. Dat bevestigt een woordvoerder aan ANP.

De omroep is sinds enkele weken in gesprek met de EBU over het songfestival, onder meer over de diskwalificatie van Joost Klein en andere bezwaren over de gang van zaken achter de schermen. Die gesprekken zijn "constructief" maar lopen nog.

Joost Klein werd de afgelopen editie gediskwalificeerd. Inmiddels heeft hij al meerdere malen gehint dat hij nog wel een poging wil zou willen wagen:

2:04 Gaat Joost Klein Nederland opnieuw vertegenwoordigen in 2025?

"Om deze constructieve dialoog een kans van slagen te geven, heeft AVROTROS uitstel gevraagd voor het besluit van deelname. De EBU heeft dat uitstel verleend tot 1 november waarvoor we dankbaar zijn", laat een woordvoerder weten.

Eigenlijk ligt de deadline voor aanmelding voor het songfestival op 15 september. Landen kunnen zich daarna nog een periode kosteloos terugtrekken.

Kritiek op sfeer achter de schermen

De EBU beloofde begin juli verbetering nadat er een onafhankelijk onderzoek naar de afgelopen editie van het songfestival was gedaan. Verschillende delegaties hadden na Malmö harde kritiek op de sfeer achter de schermen.

AVROTROS zei eerder blij te zijn dat er "serieuze aanbevelingen" zijn gedaan, maar wilde nog niets zeggen over een volgende deelname. Vorige maand meldde de omroep dat "alle opties" nog op tafel liggen.

