Zoektocht naar ouders Lieve, die als baby in Amsterdams portiek werd achtergelaten

Een golf van verbijstering ging 23 jaar geleden door Nederland: wie legt er nou een baby te vondeling in een portiek? Die baby is inmiddels volwassen, Lieve heet ze. En ze is op zoek naar haar biologische ouders.

Lieve werd als baby van slechts uren oud achtergelaten in een portiek in de Van Ostadestraat in Amsterdam. Haar naam kreeg ze van verplegers in het ziekenhuis.

De vondeling

Vorig jaar kreeg Lieve contact met Roos Gerritsen die een podcast over vondelingen maakte. Ze besloten op zoek te gaan naar de biologische ouders van Lieve, en die zoektocht is te horen in de podcast De vondeling.

In de video bovenaan vertellen podcastmaker Roos Gerritsen en rechercheur Gerard van den Haak over de vondst van Lieve in de Amsterdamse Pijp.