Wereldberoemd, maar hier kent niemand ze: dixielandband Lamarotte

De Tilburgse Dixielandband Lamarotte geeft overal optredens voor volle zalen, maar in Nederland kent bijna niemand ze. Daar komt dit weekend misschien verandering in, want ze gaan voor hun vijftigste jubileum maar liefst vijftig kleine optredens verzorgen in de stad waar het allemaal begon.

Lamarotte heeft er zin in, zegt bandleider Toine Bastings. In de Brabantse stad hopen ze veel nieuwe fans te verkrijgen, maar over de grens spelen ze in volle zalen en op drukke pleinen. "Mensen komen echt speciaal voor ons. We zijn maar een Dixielandband, maar we doen iets waardoor mensen toch blijven komen", zegt Bastings.

En daar blijft het niet bij. Ze hebben fanclubs, bijvoorbeeld in Duitsland. "Ze zijn helemaal gek van ons en maken hun eigen merchandise. Dat varieert van een T-shirt tot een mok en van zelfgemaakte alcoholische shotjes tot ansichtkaarten."

Hier zie je hoe ze het Duitse Dresden op stelten zetten:

Het is een heus feestjaar voor de band die nu dus al 50 zomers meegaat. Naast de concertreeks in Tilburg is er in november ook nog een groots concert. "Dan komen er ook grote artiesten voor een gastoptreden, een uit Denemarken onder andere. Dat gaat heel bijzonder worden."