Vriendin reageert met aangrijpende boodschap op dood Liam Payne

De vriendin van Liam Payne, Kate Cassidy, heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de dood van de zanger. "Ik ben helemaal de weg kwijt", schrijft de influencer in een bericht op Instagram. Ze had twee jaar een relatie met Payne en was een uur voor zijn dood nog te zien in een video die hij online had geplaatst op Snapchat.

"Niets van de afgelopen dagen voelt echt", schrijft ze ook. Het stel was samen in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, maar Cassidy ging eerder naar huis dan Payne. Woensdagavond overleed hij na een val van zijn hotelbalkon. Volgens de Argentijnse politie sprong de zanger zelf.

Ze bedankt iedereen voor de ontvangen steun. Cassidy besluit het bericht met een liefdevolle boodschap aan haar vriend: "Liam, mijn engel, jij bent alles. Ik wil dat je weet dat ik onvoorwaardelijk en volledig van je hield. Ik zal de rest van mijn leven van je blijven houden. Ik hou van je Liam."

Emoties

Ook andere beroemdheden hebben gereageerd op het overlijden van de Britse zanger. Onder andere zijn One Direction-bandgenoten Niall Horan, Harry Styles, Zayn Malik en Louis Tomlinson hebben zich uitgesproken. Ze zeggen "compleet gebroken" te zijn door zijn overlijden. Ook oud-juryleden van The X Factor, het programma waarmee Payne en de band doorbraken, hebben emotionele boodschappen de wereld ingestuurd.

En ook de familie van Payne heeft gereageerd op zijn dood. Ze stellen "kapot" te zijn vanwege zijn overlijden. "Liam zal voor altijd in ons hart blijven en we zullen hem herinneren om zijn vriendelijke, grappige en dappere ziel", lieten zijn ouders Geoff en Karen en zussen Ruth en Nicola weten. Vrijdag is de vader van de zanger aangekomen in de Argentijnse stad.