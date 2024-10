Fans Liam Payne rouwen samen in Utrecht: 'Fijn om verdriet te delen'

Fans van de overleden zanger Liam Payne (31), voormalig lid van One Direction, kwamen donderdag samen in Utrecht om hun verdriet te delen. Voor velen kwam het nieuws van zijn overlijden als een grote schok. "Het is alsof een stukje van mijn hart afbreekt."

Fans vertellen tegen Hart van Nederland dat het nieuws insloeg als een bom. "Je bent ermee opgegroeid. Ik kon het niet beseffen. Het voelde als een nachtmerrie," vertelt een fan. "Hij was mijn favoriete bandlid van One Direction. Ik heb in de armen van mijn moeder gehuild", vertelt een ander.

Steun

Voor veel fans was het belangrijk om donderdag niet alleen te zijn. "Het is wel fijn om niet helemaal alleen in je kamer te zijn. Je kunt beter samen met anderen huilen." Anderen delen dat het samenkomen hen helpt om de pijn iets te verzachten: "Het brengt steun. Beter dan alleen thuis zitten en alleen maar huilen."

Moeilijke tijd

Voor velen was Payne meer dan alleen een zanger. Zijn muziek heeft diepe sporen achtergelaten in het leven van zijn fans. "Hij is een van de mensen die ervoor heeft gezorgd dat ik hier nog ben. Toen ik 8 was, overleed mijn vader en hun muziek heeft me door die moeilijke tijd geholpen. Nu voelt het alsof een stukje van mijn hart breekt," zegt een emotionele fan.

Overleden

Liam Payne is woensdagavond zelf van zijn balkon gesprongen. Dat heeft de Argentijnse politie donderdag bekendgemaakt. De Britse zanger kreeg wereldwijd grote bekendheid als lid van de band One Direction.