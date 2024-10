Politie stelt doodsoorzaak Liam Payne officieel vast

De Argentijnse politie heeft de officiële doodsoorzaak van hitzanger Liam Payne vastgesteld. De verwondingen die hij opliep door de val van zijn hotelbalkon zijn hem ook daadwerkelijk fataal geworden. Payne liep door de val "interne en externe bloedingen" op, aldus een politiebron.

Woensdag viel de populaire zanger van de derde verdieping van zijn hotel in Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië. Wat er precies gebeurd is, is nog onderwerp van onderzoek. Nog geen uur voordat hij kwam te overlijden, plaatste Payne nog video's op zijn sociale media, waarop er ogenschijnlijk niks aan de hand leek.

Kapot van verdriet

De Britse zanger kreeg wereldwijd grote bekendheid door zijn deelname aan de gigantisch succesvolle boyband One Direction. Wereldwijd is er met veel verdriet gereageerd op zijn overlijden. Onder andere familieleden, vrienden maar ook grote groepen fans zeggen kapot van verdriet te zijn.

Payne is 31 jaar oud geworden.

Hart van Nederland/ANP