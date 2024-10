Fans Liam Payne met gebroken hart: waarom zoveel emoties voor iemand die je niet persoonlijk kent?

Voormalig One Direction-ster Liam Payne is op 31-jarige leeftijd overleden door een val van een balkon in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Fans van over de hele wereld zijn in rouw. "Ik voelde mijn hart gewoon naar beneden zakken", vertelt een fan aan Hart van Nederland. Maar waar komt dat heftige gevoel voor een 'vreemde' vandaan?

Psycholoog Najla Edriouch legt uit waarom de dood zoveel fans raakt: "Als je fan van iemand bent, voel je je sneller verbonden met die persoon, dan als je geen fan bent. Je hebt dan snel het gevoel alsof je dichtbij iemand staat. Het kan zijn dat door social media je als fan veel meer van de artiest af weet, waardoor het ook voelt dat je diegene persoonlijk kent. Dan komt de klap extra hard binnen."

One Direction

Liam Payne is op 29 augustus 1993 geboren in het Engelse Wolverhampton. In 2010 deed hij mee aan de talentenshow X-Factor, toen hij nog maar 14 jaar oud was. Hier werd hij samengevoegd met Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan en Zayn Malik. Samen vormden zij de succesvolle boyband One Direction. De band heeft twee keer in Nederland opgetreden. In 2013 stonden ze met de Take Me Home-tour in de Ziggo Dome en in 2014 stonden ze met de Where We Are-tour in de Johan Cruijf ArenA. De band ging in 2015 uit elkaar.

Het lichaam van de 31-jarige Payne zou zijn aangetroffen op de binnenplaats van een hotel in Buenos Aires. Volgens de politie is hij van het balkon van zijn kamer op de derde verdieping gevallen. Het is nog niet duidelijk of de zanger is gesprongen of dat er sprake is van een ongeluk.