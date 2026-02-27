Volg Hart van Nederland
Verjaardagscadeau voor Henk Westbroek: carnavalsnummer weer online

Vandaag, 16:07 - Update: 2 uur geleden

Het nummer Carnaval, Wie Viert Het Niet?! van Henk Westbroek en Lanterfantje is opnieuw te beluisteren op YouTube. Dat laat Westbroek weten op X, waar hij vrijdag ook stilstaat bij zijn 74e verjaardag. Het feestnummer is een samenwerking tussen Westbroek en carnavalsact Lanterfantje, het alter ego van presentator Thomas van Groningen.

"Sinterklaas wie kent h….., herstel Carnaval wie viert het niet is teruggeplaatst, dus weer te horen en zien, op YouTube. Een onverwacht en verrassend verjaardagscadeau", schrijft Westbroek.

Thomas van Groningen reageerde eerder op de 'ruzie' tussen Henk Westbroek en Henk Temming:

5:33

Sinterklaas, Wie Kent Hem Niet?

Het nummer werd eerder van YouTube en Spotify verwijderd op verzoek van Henk Temming. Hij schreef ruim 40 jaar geleden samen met Westbroek het lied Sinterklaas, Wie Kent Hem Niet? en was het niet eens met de carnavalsversie daarvan. Om die reden liet hij het nummer offline halen. Op Spotify is de carnavalsversie vooralsnog niet beschikbaar.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

