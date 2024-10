Vader Liam Payne bezoekt hotel waar zoon stierf

Geoff Payne, de vader van de overleden Liam Payne, heeft het hotel in Buenos Aires bezocht waar zijn zoon is overleden. Geoff voegde zich daar bij tientallen fans die aan het rouwen waren om de dood van de voormalig One Direction-zanger.

Geoff liep rond bij het CasaSur Palermo Hotel, waar fans een herdenkingsplek vol bloemen, brieven en kaarsen hebben gemaakt om Liam te eren. Zijn vader nam een momentje om in stilte voor die herdenkingsplek te staan. De fans deden mee aan deze korte herdenking.

Fans van de overleden zanger kwamen donderdag samen in Utrecht om hun verdriet te delen, zo is te zien in bovenstaande video.

Lichaam identificeren

Vrijdag arriveerde Geoff in Argentinië. In Buenos Aires bezocht hij eerst het mortuarium om het lichaam van zijn zoon te identificeren. Liam overleed op 31-jarige leeftijd na een val van zijn hotelbalkon, waarbij hij "interne en externe bloedingen" opliep.

De familie van Liam liet donderdag al weten "kapot" te zijn van het overlijden van hun broer en zoon.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP