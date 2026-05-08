Ticketchaos rond Harry Styles: kaarten massaal doorverkocht via TicketSwap

Tickets voor de concerten van Harry Styles (32) in de Johan Cruijff ArenA worden massaal voor een fractie van de prijs op TicketSwap gezet. Eerder dit jaar vochten fans nog om kaarten te bemachtigen van de Britse zanger.

Op TicketSwap worden de kaarten inmiddels massaal aangeboden en dat tegen aanzienlijk lagere prijzen. Zo kunnen fans een staplaats met een normale prijs van 141 tot 315 euro al vanaf zo’n 70 euro bemachtigen. Kaartjes voor de eerste en tweede ring gaan zelfs vanaf ongeveer 50 euro van de hand.

Ook op de doorverkooppagina van Ticketmaster staan volop tickets te koop. En dat terwijl de concerten zelf niet eens zijn uitverkocht.

Minder geld uitgeven

Dat de kaarten nog niet zijn verkocht kan meerdere redenen hebben. Uit onderzoek blijkt dat we tegenwoordig veel meer geld uitgeven aan festivals en concerten. Volgens het onderzoek geven mensen tegenwoordig liever geld aan een product in huis dan voor een beleving buitenshuis. Daarnaast waren de tickets voor de Britse zanger enorm duur. Tickets gingen voor honderden euro's weg.

De zanger kondigde in januari een zogeheten ‘residency’ wereldtour aan, waarbij een artiest heel lang op een vaste plek optreedt. Voor deze tour zijn in Europa slechts twee steden gekozen: Amsterdam en Londen. Het gegeven van dit type tour werkt als we de vele tickets die worden verkocht en nog beschikbaar zijn, zit niet mee.