Nederlanders geven minder uit aan concerten: dit kopen we nu liever

Geld

Vandaag, 12:56

We geven veel minder geld uit aan kaartjes voor festivals, concerten en sportwedstrijden. Dat is voor het eerst sinds corona, blijkt uit onderzoek van Thuiswinkel.org. En dat terwijl de aankoop voor spullen in huis juist stijgen.

Voor zaken als concerten gaat het om een daling van zo'n zestien procent. Over het eerste half jaar van 2025 geven alle Nederlanders bij elkaar 1,22 miljard euro uit. Het jaar ervoor was dit nog 1,44 miljard euro. "Na de coronapandemie zagen we enorme groei in alle dienstencategorieën. Die groei lijkt nu uitgewerkt: consumenten geven minder uit aan beleving en vrije tijd", zegt Paul Nijhof, interim-directeur van Thuiswinkel.org 

Liever iets voor in huis

Volgens het onderzoek geven mensen tegenwoordig liever geld aan een product in huis dan voor een beleving buitenshuis. Aankopen voor de aankleding van ons huis zit juist een stijging in. In de coronatijd kochten we natuurlijk al veel voor ons huis, omdat we daar ineens wat meer waren, maar die groei stopte daarna.

Nederlanders shoppen flink online, en vooral Chinese webshops profiteren daar stevig van mee. In de onderstaande video vertellen mensen waarom ze vaak uitkomen bij platforms als Shein, AliExpress of Temu:

Nederlanders halen vaak kleding uit China: 'Veel voor weinig'
2:27

Nederlanders halen vaak kleding uit China: 'Veel voor weinig'

Die lijkt dus weer op zijn retour: in het eerste half jaar van dit jaar gaven we al 1,05 miljard euro uit, een groei van zeven procent ten opzichte van vorig jaar. Volgens de brancheorganisatie gaat het dan om vervangingsaankopen van producten die waarschijnlijk in coronatijd zijn gekocht.

Chinese webshops

Verder kopen we ook steeds meer producten online in Chinese webshops, zo'n 6,5 miljoen dit jaar al, tegenover 5,9 miljoen vorig jaar. Totaal hebben Nederlanders bij elkaar ruim 17 miljard euro uitgegeven in de eerste helft van 2025.

