Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Lange rij voor platenzaak Amsterdam voor geheime luistersessie Harry Styles

Muziek

Vandaag, 18:43

Link gekopieerd

Goed nieuws voor fans van Harry Styles. Na jaren wachten komt er eindelijk nieuwe muziek van de Britse zanger. Ondanks dat de eerste single in de nacht van donderdag op vrijdag pas uitkomt, konden de echte liefhebbers woensdagmiddag het nummer al beluisteren in Amsterdam.

In verschillende steden over de hele wereld worden luistersessies van het nummer 'Aperture' georganiseerd. De muziekwinkel en platenzaak Concerto in Amsterdam heeft in Nederland de primeur. "We kregen eerst te horen dat ze een locatie zochten voor een artiest. Dan ga je natuurlijk al speculeren wie dat kan zijn", vertelt Jeroen van Concerto aan Hart van Nederland. "Uiteindelijk bleek het dus om een nummer van Harry te gaan."

De luistersessies lijken bijna geheime operaties, om te zorgen dat het nummer niet uitlekt. "Fans moeten hun telefoons ook inleveren. Er mag absoluut niks opgenomen worden." Daarnaast krijgt iedereen een koptelefoon, zodat niemand stiekem kan meeluisteren.

Al voor de luistersessies beginnen, staat er al een lange rij voor de muziekzaak. De paar gelukkige fans krijgen nu al de kans om het nummer te horen, twee dagen voor de officiële release.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

ZIEN: Fans al vroeg bij ArenA voor beste plaatsen bij concert popicoon Harry Styles
ZIEN: Fans al vroeg bij ArenA voor beste plaatsen bij concert popicoon Harry Styles
Harry Styles krijgt zeven wassen beelden in Madame Tussauds
Harry Styles krijgt zeven wassen beelden in Madame Tussauds

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.