Lange rij voor platenzaak Amsterdam voor geheime luistersessie Harry Styles

Goed nieuws voor fans van Harry Styles. Na jaren wachten komt er eindelijk nieuwe muziek van de Britse zanger. Ondanks dat de eerste single in de nacht van donderdag op vrijdag pas uitkomt, konden de echte liefhebbers woensdagmiddag het nummer al beluisteren in Amsterdam.

In verschillende steden over de hele wereld worden luistersessies van het nummer 'Aperture' georganiseerd. De muziekwinkel en platenzaak Concerto in Amsterdam heeft in Nederland de primeur. "We kregen eerst te horen dat ze een locatie zochten voor een artiest. Dan ga je natuurlijk al speculeren wie dat kan zijn", vertelt Jeroen van Concerto aan Hart van Nederland. "Uiteindelijk bleek het dus om een nummer van Harry te gaan."

De luistersessies lijken bijna geheime operaties, om te zorgen dat het nummer niet uitlekt. "Fans moeten hun telefoons ook inleveren. Er mag absoluut niks opgenomen worden." Daarnaast krijgt iedereen een koptelefoon, zodat niemand stiekem kan meeluisteren.

Al voor de luistersessies beginnen, staat er al een lange rij voor de muziekzaak. De paar gelukkige fans krijgen nu al de kans om het nummer te horen, twee dagen voor de officiële release.