Hotelprijzen schieten omhoog door komst Harry Styles naar Amsterdam

De concerten zijn pas in mei, maar de komst van Harry Styles laat zich nu al voelen in Amsterdam. Vooral hotels spelen in op de enorme vraag rond de optredens, waardoor prijzen flink stijgen.

Volgens het AD verdubbelen veel hotels hun prijzen voor de komst van de populaire zanger. "Dat is een spelletje dat de hotels met elkaar spelen", zegt een reserveringsagent van een groot Amsterdams hotel tegen de krant. Meerdere hotels zeggen wel dat dit normaal is rond grote concerten. Zeker op de openingsdatum, 16 mei, zijn veel plekken al volgeboekt.

Honderden euro's per nacht

En aan wat voor prijzen moeten we dan denken? Hotelkamers van zo'n 120 tot 150 euro gaan gerust naar 200 tot 300 euro per nacht. Hostels, wat vaak een goedkoper alternatief is voor een hotelkamer, zullen ook wat duurder zijn dan normaal. Zo zegt een hostel dat vlak bij de Arena zit tegen het AD dat een kamer van normaal 20 euro nu omhoogschiet naar 120 euro.

De zanger zal voor tien concerten naar Nederland komen als onderdeel van zijn 'Together, Together’-tour. Van 16 mei tot en met 5 juni zal Harry Styles, met wat onderbrekingen, in onze hoofdstad optreden. Amsterdam is naast Londen de enige Europese stad die wordt aangedaan in de tour. Nooit eerder trad een artiest zo vaak op in de Johan Cruijff Arena.

Superfan Tatum (23) wist in de presale al kaarten te scoren voor een Amsterdams concert van Harry Styles: