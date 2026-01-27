Volg Hart van Nederland
Tranen, stress en 828 euro: superfan Tatum bemachtigt VIP-ticket voor Harry Styles

Vandaag, 23:08

Huilen, blijdschap en totale paniek. Zo omschrijft de 23-jarige Tatum Mansveld het moment waarop zij VIP-tickets voor Harry Styles wist te bemachtigen. Tijdens de voorverkoop voor de opening night in Amsterdam ging het maar net goed.

"Bij het afrekenen trillen, trillen. Ik kon niet meer typen, ik moest mijn moeder roepen", vertelt ze. "Ik zei: mam, je moet me echt helpen. Het lukt me allemaal niet."

Uiteindelijk lukte het haar toch. Tatum scoorde een VIP-ticket voor maar liefst 828,62 euro, voor één kaartje. "Dan zie je die prijs en dan denk je: oh mijn god. Maar ik heb hier wel drie jaar voor gespaard."

'Ik had geluk'

Op de dag van de ticketverkoop werd alles uit de kast gehaald. "De hele tafel vol met laptops, devices en iPads. Iedereen wakker maken. Iedereen thuishouden van school. Omdat ik natuurlijk die pre-sale-code nodig heb." Om tien voor half twaalf was het raak. "Toen mocht ik gelukkig deze VIP-tickets binnenkrijgen. Ja, ik had enorm geluk."

Zelf vindt Tatum de ticketprijzen eigenlijk niet te verdedigen. "Kijk, ik vind het achtelijk. Als je er rationeel over nadenkt, ga je dat nooit betalen." Toch drukte ze op betalen. "Je bent in paniek en je wilt wat. En ineens is het afgerekend."

En het blijft niet bij één concert. "Als ik er toevallig tien krijg, ja sorry, maar dan ga ik naar tien concerten." Kritiek verwacht ze al. "Ik ga waarschijnlijk heel veel haters hiervoor krijgen." Maar stoppen doet ze niet. "Ik heb ervoor gespaard, ik wil wat en ik ga gewoon. Waar het ook is."

Door Redactie Hart van Nederland

