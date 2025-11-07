Radicaal-rechts AI-lied dat protesteert tegen azc' s rukt op in hitlijsten

Een anti-immigratieliedje dat gemaakt is met AI is hard op weg de Nederlandse hitlijsten te veroveren. Het nummer Wij zeggen nee, nee, nee tegen een AZC van de anonieme maker JW "Broken Veteran" stijgt deze week naar de vijfde plaats in de Single Top 100, meldt samensteller GfK.

De hardcoreversie van het nummer is in korte tijd uitgegroeid tot een hype. In een week tijd is het meer dan een miljoen keer beluisterd. Het is de eerste keer dat een liedje dat is gegenereerd door kunstmatige intelligentie een hit wordt in Nederland.

Er wordt de laatste jaren volop geprotesteerd tegen de komst van asielzoekerscentra, zoals recent in Noordwijk. De politie greep daar in:

0:37 Vuurwerk en eieren gegooid bij azc-protest in Noordwijk, politie grijpt in

Voorlopig komt Wij zeggen nee, nee, nee tegen een AZC nog tekort voor een nummer 1-notering. Taylor Swift keert na een afwezigheid van twee weken terug op de bovenste positie met The Fate of Ophelia en Suzan & Freek moeten na één week alweer afstand doen van de 'troon'. Hun nieuwe single Niemand kwam vorige week binnen op de eerste plaats en zakt nu naar plaats 4.

Kerststrijd

Lager in de lijst keren traditiegetrouw in de eerste week van november de eerste kerstklassiekers terug in de lijst. All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey maakt een rentree op 70 en Last Christmas van Wham! op 97.

Vorig jaar won Last Christmas de jaarlijkse tweestrijd tussen beide kerstplaten. Het nummer behaalde rond de kerstperiode voor het eerst sinds het in 1984 uitkwam de nummer 1-positie in de Single Top 100.

Single Top 100 week 45

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (3) Taylor Swift - The Fate of Ophelia

2. (2) Olivia Dean - Man I Need

3. (4) HUNTR/X / EJAE / AUDREY NUNA / REI AMI / KPop Demon Hunters Cast - Golden

4. (1) Suzan & Freek - Niemand

5. (28) JW "Broken Veteran" - Wij zeggen nee, nee, nee tegen een AZC

6. (5) Langa, Yssi SB & Rijck - Helaas

7. (7) RAYE - WHERE IS MY HUSBAND!

8. (6) Alex Warren - Ordinary

9. (8) Bente - Kan Je Me Zien (Beste Zangers 2025)

10. (10) Olivia Dean - So Easy (To Fall In Love)