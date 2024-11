Muziekproducent Quincy Jones (91) overleden

De Amerikaanse muziekproducent Quincy Jones is zondagavond op 91-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles. Dat meldt de familie in een verklaring, nadat het overlijden werd bevestigd door zijn publicist Arnold Robinson.

"Met gebroken harten moeten we het nieuws delen over het overlijden van onze vader en broer Quincy Jones," aldus de familie. "Hoewel dit een ongelooflijk verlies is voor onze familie, vieren we het geweldige leven dat hij leidde en weten we dat er nooit iemand anders zoals hij zal zijn."

Quincy Jones had een succesvolle samenwerking me Michael Jackson. Hij overleed dit jaar precies 15 jaar geleden, zo is te zien in bovenstaande video.

Jones werkte gedurende zijn carrière met talloze bekende artiesten. Zijn bekendste werk maakte hij met Michael Jackson. Hij produceerde onder meer de succesvolle albums Off the Wall, dat 20 miljoen exemplaren verkocht, Thriller, waarvan ruim 50 miljoen albums over de toonbank gingen, en Bad. Daarmee werd Jones in één klap de machtigste platenproducer van zijn tijd. Ook werkte hij met onder anderen Frank Sinatra, Aretha Franklin en Donna Summer en produceerde hij in 1985 het liefdadigheidsnummer We Are The World.

Eerste zwarte vicepresident bij platenmaatschappij

Jones ontdekte al vroeg zijn liefde voor muziek en begon met trompet spelen. Op zijn tiende verhuisde het gezin naar Bremerton, waar hij bevriend raakte met een blinde jongen die piano speelde. Met deze jongen, later bekend als Ray Charles, vormde Jones een duo dat op bruiloften en in jazzclubs speelde. Quincy kreeg een beurs om in Boston muziek te studeren, maar stopte daarmee toen hij de kans kreeg om als trompettist te toeren met bandleider Lionel Hampton. Zijn talent voor arrangeren viel snel op.

In 1956 trok hij als trompettist en muzikaal leider met de Dizzy Gillespie Band door het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Hij trad later in dienst bij platenmaatschappij Mercury Records, waar hij het schopte tot vicepresident, als eerste zwarte persoon ooit op die positie. Jones verhuisde naar Los Angeles en schreef er de decennia die volgden voor grootheden als Miles Davis, Frank Sinatra, Dinah Washington en natuurlijk Michael Jackson.

Jones maakte ook muziek voor tientallen succesvolle films en richtte in 1990 een eigen productiebedrijf op. Daarmee had hij grote successen, waaronder met de sitcom The Fresh Prince of Bel-Air. In Nederland is Jones ook bekend van het nummer Chump Change, dat al jaren de tune is van het NPO Radio 1-programma Langs de Lijn. Jones staat op de derde plaats, na Beyoncé en Jay-Z, voor het aantal Grammy-nominaties aller tijden en is de op twee na meest bekroonde winnaar van de awards. Jones was drie keer getrouwd en heeft zeven kinderen.

Hart van Nederland/ANP