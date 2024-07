Laatste lid van de Four Tops, Duke Fakir, op 88-jarige leeftijd overleden

Zanger Duke Fakir, bekend van de Motown-groep de Four Tops, is op 88-jarige leeftijd overleden. De zanger werd met de formatie bekend door grote hits als I Can't Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch), Reach Out, I'll Be There en Baby I Need Your Loving.

Zijn familie laat aan Amerikaanse media weten dat Duke Fakir, die eigenlijk Abdul Fakir heette, thuis in Detroit is gestorven aan hartfalen. Fakir was het enige nog levende originele lid van de Four Tops.

Zanger trad in 2023 nog steeds op

De zanger richtte de Four Tops in de jaren vijftig op met Levi Stubbs, Renaldo 'Obie' Benson en Lawrence Payton. De groep trad decennialang op in de originele line-up, tot het noodlot toesloeg en drie leden tussen 1997 en 2008 overleden aan kanker.

Fakir bleef met andere zangers doorgaan en trad tot en met eind vorig jaar nog op. Onlangs kondigde hij zijn pensioen aan.

Hart van Nederland/ANP